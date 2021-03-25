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В Минздраве заявили, что три российские вакцины против коронавируса одинаково эффективны

По словам замглавы ведомства Павла Пугачева, ждать какого-то определенного препарата не стоит
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Все три российские вакцины от коронавируса, которые уже получили регистрацию, одинаково эффективны, так что ждать какого-то определенного препарата не стоит.

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Об этом заявил в четверг замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - сказал он на круглом столе "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности".

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН. 

Реабилитация после коронавируса

По словам Пугачева, все необходимые условия для организации медицинской реабилитации переболевших COVID-19 в России есть. "Важно, это средство бюджета, которые предусмотрены на эти мероприятия, у нас они включены в программу государственных гарантий на 2021 год, установлен тариф для каждого случая госпитализации по вопросам медицинской реабилитации, поэтому все необходимые условия для того, чтобы организовать эту работу, безусловно, есть", - сказал он. 

Пугачев отметил, что специалистами Минздрава уже были разработаны две версии методических рекомендаций по реабилитации после COVID-19 и, в случае появления новых данных, они будут обновляться.

"Единственно какой момент, у нас, конечно же, когда эти порядки были разработаны, там важной составляющей являются и медицинский коллектив, который должен обеспечить эту реабилитацию и оснащение медорганизаций, поэтому это, по сути, задает новый стандарт для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь. Здесь у нас как раз и задачи, которые решает сейчас Минздрав, это работа прежде всего с медицинскими организациями, чтобы оценить, какие медорганизации соответствуют, где требуются какие-то дополнительные меры для того, чтобы обеспечить и кадры, и оснащение", - заключил замглавы Минздрава РФ.

Также на сайте госуслуг может появиться услуга информирования граждан, в частности переболевших COVID-19, о возможностях программ реабилитации. "Мы с коллегами проработаем и <...> централизованно организуем информирование пользователей госуслуг, в частности тех, кто переболел, о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID. Чтобы была понятная и доступная информация", - добавил Пугачев.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации. 

В новость были внесены изменения (15:30 мск) — добавлена информация по тексту. 

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