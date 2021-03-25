Школа здоровья "Жизнь после COVID-19" открылась в Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Школу здоровья "Жизнь после COVID-19" открыли на базе Талдомской больницы в Подмосковье, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного минздрава.

"В Талдомской больнице запустили Школу здоровья "Жизнь после COVID-19". Первое занятие пройдет завтра, 26 марта, в 14:30 в здании взрослой поликлиники. Каждый пациент сможет получить консультацию врача, рекомендации и советы по укреплению своего здоровья", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что для посещения лекции предварительная запись не требуется.

"Школу здоровья ведет врач-терапевт Инна Бобыкина. На протяжении всего времени [пандемии]она работала врачом в "красной зоне" инфекционного центра больницы. Она не только лечила пациентов, но и помогала им в реабилитации, благодаря чему пациенты быстро шли на поправку", - привели в пресс-службе слова главврача больницы Игоря Давронова.

Кап пояснили в министерстве, в рамках консультаций жителям расскажут, как восстановиться после перенесенной новой коронавирусной инфекции, что такое постковидный синдром, а также о мерах профилактики и образе жизни после перенесенного заболевания.