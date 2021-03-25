В России выделят 30 млрд рублей на реабилитацию переболевших COVID-19

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей предусмотрено в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2021 году на реабилитацию лиц, которые перенесли коронавирус, заявила в четверг на брифинге вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Первые средства в этом году предусмотрены из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, это более 30 млрд рублей. Достаточно их? Конечно, нет. Но по крайней мере на организацию запуска этого процесса, на помощь тем учреждениям, которые уже готовы проводить реабилитацию, это значимая сумма, которая выделяется на решение этой задачи", - сказала сенатор.

Она добавила, что в настоящее время необходимо вместе с экспертами проанализировать потребность в реабилитации, определить, сколько необходимо запланировать на эти цели средств в бюджете на следующий год.

По словам сенатора, 10% санаторно-курортных учреждений уже готовы работать по программам реабилитации.