Власти Дании подтвердили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Дании продлили приостановку вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca на три недели до середины апреля. Это в четверг подтвердил глава управления здравоохранения Сёрен Брустрём на пресс-конференции.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Сегодня мы решили продлить приостановку на три недели - до 15-й недели (12-18 апреля) включительно", - отметил он.

Как пояснила представитель управления здравоохранения Танья Эриксен, "не исключено, что существует связь между вакциной и необычной картиной заболевания с низким количеством тромбоцитов и образованием тромбов".

Последний опрос показал, что 33% датчан не готовы привиться препаратом от AstraZeneca, 52% по-прежнему хотят сделать это. По данным Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями, на данный момент 149 832 человека были вакцинированы AstraZeneca в Дании, это примерно каждый четвертый из тех, кто получил первую прививку.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран, в том числе Дания (11 марта), приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Многие государства позднее возобновили прививки препаратом.