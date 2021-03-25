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Технофорум "ОТ ВИНТА!"

Челябинские школьники сделали комплекс для восстановления подвижности после инсульта

Руководитель технопарка "Кванториум" Иван Шмидт отметил, что врачи высоко оценили разработку и увидели дополнительный потенциал прибора: он пригоден для восстановления подвижности суставов кисти и после обычных травм

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Воспитанники детского технопарка "Кванториум" города Челябинска создали и передали в областную больницу на опытную эксплуатацию прибор, который позволяет восстанавливать подвижность суставов кисти у людей, перенесших инсульт. Об этом ТАСС в кулуарах технофорума "От винта" сообщил руководитель технопарка Иван Шмидт.

"Буквально на прошлой неделе мы передали на опытную эксплуатацию в Челябинскую областную больницу реабилитационный комплекс по восстановлению людей, перенесших инсульт. Это прибор, который позволяет восстанавливать подвижность суставов кисти. Врачи высоко оценили разработку и увидели дополнительный потенциал прибора: он пригоден для восстановления подвижности суставов кисти и после обычных травм", - сказал Шмидт.

По его словам, врачи обещали сообщить результат опытной эксплуатации через месяц. Подобных устройств в больницах региона нет.

Государственное учреждение дополнительного образования детей "Дом юношеского технического творчества Челябинской области" был создан в 1964 году. На протяжении последних нескольких лет его воспитанники неоднократно занимали призовые места на соревнованиях по техническому творчеству. Сейчас дети реализуют еще несколько проектов, в том числе работают над созданием искусственного сердца.

"Технофорум "От Винта!" проходит в Краснодаре в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".

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