Собянин сообщил, что коронавирусом в Москве стали чаще заражаться пожилые

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но стали чаще заражаться пожилые горожане. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Мэр отметил, что стало больше пожилых пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, при этом у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации. "И это было бы для них спасением", - заключил мэр.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявляла, что пенсионеров, желающих вакцинироваться от коронавируса, готовы обеспечить вакциной в полном объеме.

Самому пожилому жителю Москвы, который сделал прививку от коронавируса, на сегодня 104 года, из более 700 тыс. вакцинировавшихся 50% составляют люди старше 60 лет.