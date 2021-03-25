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Пандемия COVID-19
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Собянин сообщил, что коронавирусом в Москве стали чаще заражаться пожилые

Мэр Москвы также отметил, что у большинства пожилых пациентов нет противопоказаний для вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но стали чаще заражаться пожилые горожане. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

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"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Мэр отметил, что стало больше пожилых пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, при этом у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации. "И это было бы для них спасением", - заключил мэр.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявляла, что пенсионеров, желающих вакцинироваться от коронавируса, готовы обеспечить вакциной в полном объеме.

Самому пожилому жителю Москвы, который сделал прививку от коронавируса, на сегодня 104 года, из более 700 тыс. вакцинировавшихся 50% составляют люди старше 60 лет.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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