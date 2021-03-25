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Пандемия COVID-19

Эксперт заявила, что реабилитация нужна 25-40% перенесшим COVID-19 в легкой форме

Профессор Галина Иванова подчеркнула, что 100% пациентов должны быть вовлечены в процесс реабилитации в период лечения от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 25-40% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, нуждаются в реабилитации после заболевания. Об этом сообщила в четверг главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.

"70%, которые перенесли коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации. <...> 100% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, 70%, которые перенесли в средне-тяжелой форме, и где-то около 25-40% перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме", - сказала она на круглом столе "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности".

Иванова подчеркнула, что 100% пациентов должны быть вовлечены в процесс реабилитации в период лечения от коронавирусной инфекции и 70% - после выздоровления.

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