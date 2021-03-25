Власти Дагестана помогут жительнице Махачкалы вернуть детей, находящихся у бывшего мужа

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Местонахождение троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, добившейся через суд проживания с ними после развода с мужем, пока не установили. Об этом сообщил врио главы республики Дагестана Сергей Меликов в четверг на сессии Народного собрания республики, попросив полицию помочь в их поиске.

"Детей, по крайней мере, сегодня найти не могут. Где их отец спрятал, я не знаю. Поэтому я бы хотел в рамках решения Верховного суда республики, Абдурашид Магомедович (Магомедов - министр внутренних дел Дагестана), попросить вас, чтобы вы подключились к этой ситуации и обеспечили законное исполнение решения суда", - заявил Меликов.

Ранее 33-летняя Нина Церетилова, проживающая в Махачкале, обжаловала решение суда о передаче двух сыновей и дочери ее бывшему мужу, отцу детей. Верховный суд Дагестана отменил решение Кировского районного суда Махачкалы, согласно которому проживание детей было определено с их отцом и удовлетворил иск Церетиловой об определении места жительства детей с ней. Суд также принял отказ Церетиловой от иска к бывшему супругу в части определения порядка общения отца с детьми.

Детский омбудсмен по Дагестану Марина Ежова ранее сообщала ТАСС, что мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов.