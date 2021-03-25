Вьетнам может возобновить прием туристов с июля

ХАНОЙ, 25 марта. /ТАСС/. Вьетнам с июля может частично возобновить прерванный год назад из-за пандемии прием иностранных туристов. Об этом сообщила в четверг газета Tien Phong со ссылкой на заместителя начальника Национального управления туризма республики Нго Хоай Чунга.

По его словам, подобная инициатива обсуждалась на специальном совещании, которое провело управление туризма с представителями компетентных ведомств, имеющих отношение к приему иностранцев на территории страны. "Если мы не начнем открывать границы в ближайшее время, то можем потерять конкурентное преимущество и свою часть рынка, поскольку многие страны уже возобновили прием туристов", - сказал замначальника управления. Он отметил, что в нынешних условиях речь идет не о продаже привычных туристических продуктов, а лишь о пилотных программах по приему туристов из-за рубежа, в рамках которых будут выработаны новые регламенты для отрасли в постпандемический период.

На начальном этапе управление туризма предлагает возобновить прием иностранных гостей из Японии, Южной Кореи и с Тайваня. Этот выбор основан на оценке эпидемической ситуации и профилактических мер, предпринимаемых в каждой из стран, а также на двусторонних договоренностях о взаимном признании результатов вакцинации.

Ранее на этой неделе вьетнамский Консультативный совет по развитию туризма направил премьер-министру страны Нгуен Суан Фуку письмо с предложениями по поэтапному восстановлению международного сотрудничества в сфере туризма в ближайшие месяцы.

В 2020 году из-за пандемии во Вьетнаме прекратили деятельность порядка 90% туроператоров, специализировавшихся на приеме иностранных туристов.