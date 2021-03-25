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В Новой Зеландии приняли законопроект об отпуске в случае прерывания беременности

Новым правом смогут воспользоваться оба супруга

СИДНЕЙ, 25 марта. /ТАСС/. Парламент Новой Зеландии принял новый законопроект, предоставляющий обоим супругам право взять три дня оплачиваемого отпуска в случае выкидыша или мертворождения на любом сроке беременности. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

Автором инициативы, которую парламент одобрил в среду, стала представительница правящей Лейбористской партии Новой Зеландии Джинни Андерсен. Новая Зеландия, возможно, станет первой страной с подобным законом, отметила депутат. Новым правом смогут воспользоваться оба супруга. Оно не зависит от срока беременности, что отличает новую инициативу от уже действующего закона в этой сфере.

"Подобная утрата требует времени для физического и психологического восстановления", - сказала Андерсен. Теперь право на отпуск в случае смерти члена семьи распространится на прерывание беременности, работникам не придется оформлять отпуск по болезни.

Как отмечает газета The New York Times, в Новой Зеландии уже действует закон, позволяющий женщинам брать отпуск в случае мертворождения после пяти месяцев беременности.

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