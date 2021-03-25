В Москве на руках у населения находится порядка 800 тыс. единиц оружия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 800 тыс. единиц оружия находится на руках у москвичей в настоящее время. Как сообщил журналистам начальник Главного управления Росгвардии по Москве Михаил Воробьев, всего в столичной Росгвардии зарегистрировано около 400 тыс. владельцев.

"На сегодняшний день в Москве зарегистрировано порядка 400 тыс. владельцев гражданского оружия, на руках у населения находится порядка 800 тыс. оружия, это достаточно серьезные цифры. И поэтому учет и контроль, а также взаимодействие в этом вопросе должно быть продуманным и правильным", - сказал он.

В свою очередь начальник центра лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии Вадим Медведев добавил, что особых предпочтений в получении оружия гражданами нет. "Какое предпочтение имеют граждане - здесь нет никакой тенденции, здесь каждый преследует свои цели. Кто-то приобретает оружие для самообороны, кто-то гладкоствольное. По поводу того, что дети воспользовались оружием и причинили вред, то обязанность каждого владельца хранить оружие так, чтобы не было доступа посторонних лиц к нему", - отметил он.