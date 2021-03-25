Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида.

"Прививку (от коронавируса), как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек", - сказал он в четверг на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, отвечая на приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку в Москве.

Путин добавил, что сегодня планирует посетить Детский музыкальный театр юного актера, чтобы осмотреть его новое здание.

Руководитель Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина, выступая на встрече, попросила президента возродить субсидию региональным библиотекам на комплектование фондов книгами в бумажном виде. Она напомнила, что ранее такая субсидия хорошо работала. Также Веденяпина рассказала президенту о концепции программы детского и юношеского чтения, которую кабмин одобрил в 2016 году, но финансирование на реализацию самой программы не согласовал Минфин.

Путин спросил, какой объем средств предполагала программа. "На тот момент она стоила два триллиона", - ответила руководитель РГДБ. "Два триллиона? - удивился президент. - Если триллиона, то понятно, почему Минфин не пропускал". "Не триллиона, миллиарда. Я плоха с цифрами", - исправилась Веденяпина.

Министр культуры Ольга Любимова в свою очередь уточнила, что "сейчас потребность оценивается от 550 млн рублей в год, если пополнять в субъектах все фонды - детские и юношеские книги, классику, современную литературу". "Конечно, там не триллионы и не миллиарды, но 550 млн рублей в год ежегодно спасло бы российские библиотеки от постепенного угасания", - добавила Любимова.

Во вторник вечером Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства хорошо переносит вакцинацию, никаких побочных эффектов у него не наблюдается.