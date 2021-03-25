Верховный суд Чечни обязал Ura.ru выплатить компенсацию в 30 тыс. рублей за заметку о ДТП

ГРОЗНЫЙ, 25 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни снизил размер компенсации, которое издание Ura.ru должно выплатить за публикацию новости о ДТП с участием зампрокурора Урус-Мартановского района, с 15 млн до 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Урус-Мартановский городской суд Чечни взыскал 15 млн рублей с информационно-аналитического издания Ura.ru по иску бывшего заместителя прокурора Мурата Залзаева в качестве компенсации морального вреда за публикацию новости о ДТП с его участием, в котором погибли два человека. Залзаев объяснял иск тем, что после публикации агентства ему пришлось уволиться из прокуратуры. Издание обжаловало решение в Верховном суде Чечни.

"Верховный суд Чеченской Республики изменил решение Урус-Мартановского районного суда о взыскании компенсации морального вреда в размере 15 млн рублей, снизив размер до 30 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал издание опровергнуть сведения, опубликованные на сайте", - отметили в пресс-службе.