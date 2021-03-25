Власти Петербурга не исключают возможность третьей волны коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург может столкнуться с третьей волной коронавирусной инфекции в апреле - мае, предотвратить подъем может более активная вакцинация. Такое мнение в четверг выразил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Если мы говорим про предположительно третью волну, то это конец апреля, май, начало июня", - рассказал он журналистам. Как пояснил зампредседателя, вакцинироваться следует через полгода после выздоровления, так как к этому времени иммунитет к инфекции угасает. По словам Сараны, пиковые показатели заболеваемости в Петербурге наблюдались осенью прошлого года, соответственно, именно к апрелю - маю иммунитет к вирусу среди переболевших может начать ослабевать.

Также, по мнению представителя комитета, третья волна эпидемии может возникнуть из-за появления новых штаммов коронавируса и мутации уже циркулирующих на территории страны.

"С чем еще может быть связано [возникновение подъема] - с тем, что мы достаточно высоко стоим на плато. Если летом мы принимали [в больницы на госпитализацию] 100 человек [ежедневно], то сейчас принимаем 250-300. Это говорит о том, что у нас циркулирует достаточно много еще коронавируса в среде. При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились", - добавил Сарана и отметил, что даже при возможном подъеме его уровень, скорее всего, будет ниже предыдущих.

Рост уровня заболеваемости, по словам Сараны, может предотвратить массовая вакцинация. "Межведомственная рабочая группа [по противодействию распространения коронавируса в Петербурге] посчитала, что в городе должно быть привито 1,2 млн человек. Минздрав настаивает на цифре 60% от населения старше 18 лет - это 2,6 млн. Минздрав прав, потому что люди, которые переболели в апреле прошлого года, их уже нужно прививать, скорее всего, мы и выйдем к этой цифре", - рассказал заместитель председателя и добавил, что сейчас в Петербурге закончили цикл вакцинации около 250 тыс. человек.

По словам Сараны, Петербург обладает максимальным количеством вакцинальных пунктов в стране - их 129, также организованы восемь пунктов на базе торговых центров, по одному в Михайловском театре и на "Газпром-Арене", 18 бригад выезжают на предприятия. "Мы доходили в пики до 16 тыс. [вакцинаций] в сутки, думаю, мы можем прививать под 25 тыс., если все будут работать на максимум, но нужно, чтобы пришли люди. В декабре, когда люди вокруг болели сильно, у людей была мотивация больше. Сейчас кто-то переболел, поправился, вопрос возникает - зачем прививаться. Прививаться надо, чтобы не пополнить когорту [заразившихся людей]", - рассказал Сарана.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 390 268 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 341 141 человек, умерли 12 066. За последние сутки в городе выявили 804 случая заражения.