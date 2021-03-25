Швеция возобновила применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции возобновляет вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную 16 марта после появления информации о нескольких случаях образования тромбов у привившихся в возрастной группе старше 65 лет. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Управление здравоохранения рекомендует снова использовать вакцину AstraZeneca против COVID-19 в Швеции для защиты людей в возрасте 65 лет и старше от этой болезни. Для молодых людей рекомендуется продлить приостановку", - отмечено в сообщении.

"Вакцина приносит пользу пожилым людям, многие тяжело заболевают COVID-19 каждый день. В то же время мы не наблюдали риска возникновения этих редких и серьезных побочных осложнений у пожилых людей", - пояснил генеральный директор ведомства Юхан Карлсон.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Многие государства позднее возобновили прививки препаратом.