Путин: "темные страницы" истории не должны затмевать величие подвига народа в годы войны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Темные страницы" российской истории нельзя забывать, однако они не должны затмевать подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Во время встречи генеральный директор студии "Военфильм" Игорь Угольников рассказал, что зачастую кинорынок создает ситуации, когда молодые люди не верят своим родителям, рассказывающим о войне, так как насмотрелись фильмов "с оголтелыми НКВД-шниками и генералами, которые гонят на смерть своих солдат".

"Проблем в нашей новейшей истории, в советское время достаточно, и там есть, на что обратить внимание с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, - отметил Путин. - По поводу моды на "оголтелых НКВД-шников" при описании событий прошлых лет: ну что - мода такая. У нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени".

Он предположил, что такая тенденция возникла потому, что другие ленты на международных конкурсах от России просто не принимают, поэтому автор знает заранее, что может "проскочить". "На это и делается упор", - сказал Путин.

Российский лидер пообещал личную поддержку проекту по созданию экспозиций "Подвиг народа" в странах СНГ. "Тема шикарная, нужная и для сегодняшних поколений, и для будущих", - сказал Путин. Кроме того, он выразил уверенность, что новый проект Угольникова о подвиге народного ополчения станет не менее ярким, чем фильм о подольских курсантах.