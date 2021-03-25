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Путин заявил, что воспитанию будущих поколений россиян нужно уделять больше внимания

Президент отметил, что "от результатов работы на этом направлении будет зависеть будущее России без всякого преувеличения"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пересказал лауреатам премий главы государства для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества шутку советского поэта Сергея Михалкова, говоря о важности воспитания детей.

Один из участников встречи, Камиль Зиганшин, ставший лауреатом премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы высказался на тему роли литературы в воспитании подрастающего поколения. "Вы вспомнили сейчас нашего замечательного, гениального поэта Сергея Михалкова. Кстати, Никита Сергеевич [cын поэта, режиссер Никита Михалков] рассказывал, когда был написан текст гимна Советского Союза, один из наших известных советских поэтов сказал: "Сергей, а стишки-то у тебя так себе", на что тот ему ответил: "Может быть. Но когда это будут исполнять, ты будешь вставать", - напомнил Путин высказывание поэта.

По мнению президента, "это говорит о важности того, что было сделано". "Не менее важно, а, может, гораздо более важно - это воспитание будущих поколений", - указал глава государства. "Это работа чрезвычайной важности и, конечно, мы должны уделить этому гораздо больше внимания, чем до сих пор уделялось - и в семье, и в школе", - уверен Путин. "Мы все в этом заинтересованы. И семья заинтересована, и общество в целом заинтересовано, потому что от результатов нашей работы на этом направлении будет зависеть будущее России без всякого преувеличения", - подчеркнул президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Молния
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