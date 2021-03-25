Медведев призвал проработать меры по защите Арктики от техногенных катастроф

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость проработки мер защиты Арктики от техногенных катастроф. Об этом он заявил в четверг на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

"Нужно проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных катастроф, а также подумать над тем, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что России нужно создать собственную технологическую базу для освоения Арктики.

Медведев также подчеркнул, что Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.