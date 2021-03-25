Моргенштерна отштрафовали за незаконное использование песни "Владимир Путин - молодец"

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы взыскал 300 тыс. рублей с рэпера Моргенштерна в качестве компенсации за нарушение авторских прав за использование песни "Владимир Путин - молодец". Требование принесения публичных извинений отклонено, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Судебный иск поступил от Олега Лихачева - автора песни.

"Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения "Владимир Путин - молодец", автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию 300 тыс. рублей и обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения "Владимир Путин - молодец", автором которого является истец, без получения на это разрешения в установленном законом порядке. В удовлетворении остальных требований истца о возложении на Моргенштерна Алишера Тагировича обязанности опубликования вступившего в законную силу судебного решения по настоящему делу и принесения публичных извинений отказал", - сообщили в суде.

Заседание прошло по видеосвязи по ходатайству истца.