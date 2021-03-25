СПЧ взял на контроль ситуацию с жительницей Махачкалы, у которой изъяли троих детей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с жительницей Махачкалы Ниной Церетиловой, у которой ранее изъяли троих детей, находится на личном контроле главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

"Председатель Совета Валерий Фадеев взял эту историю под личный контроль. Будем внимательно следить за исполнением решения суда. Важно, чтобы в ближайшее время дети вернулись к матери", - приводятся слова зампреда СПЧ Ирины Киркоры в сообщении.

Кроме того, Киркора предложила предоставить семье психологическую помощь. "Самое важное - чтобы жизнь этой семьи вошла в спокойное привычное русло. Сейчас в Дагестане находится член СПЧ Марина Ахмедова - будем держать эту историю в поле зрения до ее завершения", - подчеркнула она.

Как сообщил врио главы республики Дагестана Сергей Меликов в четверг на сессии Народного собрания республики, местонахождение детей пока не установлено. "Поэтому я бы хотел в рамках решения Верховного суда республики, Абдурашид Магомедович (Магомедов - министр внутренних дел Дагестана), попросить Вас, чтобы вы подключились к этой ситуации и обеспечили законное исполнение решения суда", - заявил Меликов.