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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами

Речь идет о Германии, Венесуэле, Шри-Ланке, Сирии, Узбекистане и Таджикистане
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

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"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - уточнили в штабе.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)", - сказали в штабе.

Увеличение количества рейсов

Там также сообщили, что количество регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится до семи в неделю. Также добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда.

"Принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва - Варадеро) и Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград - Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее)", - указали в штабе.

Количество рейсов увеличится и из России в Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ, россияне смогут летать туда не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов.

"Будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты ранее", - говорится в сообщении.

Перелеты из городов России

Международные пассажирские авиаперелеты из России возобновляются с 1 апреля еще из 13 аэропортов.

"Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в штабе.

Теги
РоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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