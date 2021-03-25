Центры ядерной медицины откроют в пяти городах ПФО до 2023 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Центры ядерной медицины, оснащенные современным оборудованием для проведения ПЭТ/КТ-сканирования, откроют в Оренбурге, Ульяновске, Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде до 2023 года. Объем инвестиции оценивается в 8,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который находится в Кировской области.

Комаров посетил кировский Центр ядерной медицины "ПЭТ - Технолоджи", оснащенный современным оборудованием для проведения ПЭТ/КТ-сканирования (наиболее точный метод определения новообразований на ранней стадии). Обследование на высокотехнологичном оборудовании здесь уже прошли более 400 пациентов из области и соседних регионов, в том числе Марий Эл и Чувашии.

"В ПФО подобные центры уже есть в Уфе, Самаре и Перми, и до 2023 года будут открыты и в других крупнейших городах - Оренбурге, Ульяновске, Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что общий объем инвестиций в создание медцентров составляет 8,6 млрд рублей. Услугами учреждения сможет воспользоваться любой житель России по полису ОМС бесплатно.

Центр в Кирове открыли осенью 2020 года. Он может принять до 5 тыс. пациентов в год.

ПЭТ/КТ - метод диагностики онкологических заболеваний, который сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), позволяет обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований. Изображение дает возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного с высокой долей достоверности. ПЭТ/КТ исследование назначают для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента.