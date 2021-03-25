Эксперты предупредили о наркотической эпидемии среди пожилых

ВЕНА, 25 марта. /ТАСС/. Потребление наркотиков пожилыми людьми приобрело характер скрытой эпидемии глобального масштаба. Это констатирует доклад Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год, который был представлен в четверг в Вене.

Как отмечается в документе, стареющее население всего мира столкнулось с новой проблемой - "ростом уязвимости пожилых людей к потреблению наркотиков и наркозависимости". "Пожилые люди представляют собой скрытую демографическую группу потребителей психоактивных веществ, имеющую свои специфические особенности и потребности в медицинской помощи", - говорится в докладе.

Эксперты МККН указывают, что в большинстве промышленно развитых стран пожилыми считаются лица, достигшие 65-летнего возраста. Однако процесс старения людей, имеющих проблемы с психоактивными веществами, может ускориться как минимум на 15 лет. Это способно привести к тому, что у таких людей могут раньше появиться проблемы со здоровьем, характерные для гораздо более старшего возраста.

Проблемы в США

Например, за последние 10 лет распространенность потребления почти всех наркотиков пожилыми жителями США выросла в три раза. "Данные исследований из США свидетельствуют о том, что распространенность потребления обезболивающих и седативных препаратов, транквилизаторов и бензодиазепинов в этой возрастной группе выше, чем среди населения в целом. Сравнение данных о потреблении наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса выросла с 1,2% до 5,1%", - отмечают эксперты.

Аналогичная картина наблюдается и с употреблением других наркотиков. Среди людей в возрасте 65 лет и старше распространенность употребления обезболивающих препаратов не в медицинских целях в течение последних 12 месяцев увеличилась вдвое с 0,8% в 2012 году до 1,7% в 2019 году, а среди населения в целом чуть снизилась с 4,8% в 2012 году до 3,5% в 2019 году.

Направления помощи

В докладе подчеркивается, что употребление психоактивных веществ пожилыми людьми необходимо признать глобальной проблемой здравоохранения. Так, с ростом потребления психоактивных веществ пожилыми людьми сопряжен целый ряд проблем здравоохранения, включая преждевременное развитие хронических заболеваний и увеличение смертности. Свою роль в постепенном формировании наркозависимости в пожилом возрасте могут сыграть хронические расстройства психики, депрессивные и тревожные расстройства.

В итоге эксперты МККН считают, что для успешной борьбы с потреблением наркотиков пожилыми людьми необходимо работать по трем направлениям: активизировать исследовательскую деятельность и сбор данных, бороться со стигматизацией и оказывать соответствующую возрасту помощь.

МККН является независимым органом по контролю за выполнением международных договоров о контроле над наркотиками. 13 членов МККН работают в личном качестве, а не как представители государств. Ежегодный доклад МККН за 2020 год вышел в свет в 60-ю годовщину принятия Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 50-ю годовщину принятия Конвенции о психотропных веществах 1971 года.