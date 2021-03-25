В Пермском крае откроют 18 образовательных учреждений в 2021 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют открыть в регионе 18 образовательных учреждений по нацпроектам в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин в кулуарах форума "Госзаказ-2021".

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что в 2020 году в Пермском крае было открыто 9 школ и 8 детских садов.

"В этом году мы в рамках нацпроекта открываем 9 школ и 9 детских садов", - сказал он.

Махонин отметил, что недавно в Кировском районе города Перми был открыт первый в регионе детский сад с музыкальным уклоном.

Также власти Пермского края рассчитывают до конца апреля заключить с подрядчиками контракты по всем национальным проектам в общей сложности на сумму 15 млрд рублей. "По нацпроектам у нас очень высокая контрактация. Сейчас нам надо еще немножко поднажать по проекту "Жилье и городская среда", задача до конца апреля законтрактоваться. У нас сотни заказчиков, 15 млрд рублей", - сказал он.

Ранее Махонин сообщал, что контракты должны заключить до конца февраля, чтобы избежать отставания от сроков выполнения.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.