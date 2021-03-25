Белгородский вуз с сентября открывает бакалавриат по организации бережливого производства

ТАСС, 25 марта. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ) с 1 сентября 2021 года открывает новое направление бакалавриата - подготовка специалистов по организации бережливого производства, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Специалистов по организации бережливого производства будут выпускать в Белгородском госуниверситете. На новое направление бакалавриата "Управление качеством" в этом году будет принято 24 студента", - говорится в сообщении.

Предусматривается подготовка менеджеров по разработке и сертификации системы качества процесса производства продукции и оказания услуг. В предстоящем учебном году для обучения на новом направлении выделено 7 бюджетных мест.

По словам руководителя программы Ирины Чистниковой, одной из главных задач станет подготовка специалистов, способных организовывать, моделировать производственные процессы для постоянного повышения качества. "Это одна из самых перспективных профессий на рынке труда, сочетающая в себе управленческое, экономическое и инженерное образования", - сказала она.

БелГУ первым в Белгородской области открывает данный учебный курс. В качестве образовательных партнеров нового направления выступил ряд вузов из Нидерландов, Белоруссии, Казахстана, Сербии. О интересе к трудоустройству подобных специалистов уже заявляли банки "Сбербанк" и ВТБ, агрохолдинг "Мираторг", промышленная группа "Эфко", системный интегратор "ЦентралПрограммСистем".