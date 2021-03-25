Суд в Петербурге назначил арест четырем гражданам Белоруссии за незаконную акцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на срок от двух до семи суток четырем гражданам Белоруссии за организацию несогласованного мероприятия в городе 24 января. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Решение вынесено в отношении Юлии и Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанны Галеевой. "Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семь суток административного ареста, Павлу Штанько - пять суток, Мякинникову - двое суток, Галеевой - пять суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

При этом Мякинникова освободили сразу после суда, так как он уже отбыл это наказание, дожидаясь суда после задержания.

Граждан признали совершившими правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Согласно поступившим в суд протоколам 24 января они провели на Морской набережной в Петербурге публичное мероприятие, где демонстрировали бело-красно-белые флаги "в поддержку протестующих в Белоруссии".

Адвокат Луиза Магомедова сообщила ТАСС, что граждан задержали в Петербурге во вторник. Вместе с ними был задержан доверитель Магомедовой Владимир Драгун, который является гражданином России, однако состоит в белорусском землячестве. В отношении него также составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ. Суд должен был состояться 24 марта, однако заседание перенесли на 26 марта.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.