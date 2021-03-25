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Роскомнадзор не требует предоставлять паспорта для регистрации в соцсетях

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года в России был принят закон, устанавливающий обязанность операторов получать согласия граждан на распространение их персональных данных в интернете

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор объяснил принципы работы новой Единой информационной системы (ЕИС) для предоставления согласий на распространение персональных данных: ЕИС не является обязательной для использования. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскомнадзор намерен запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года был принят закон, устанавливающий обязанность операторов получать согласия граждан на распространение их персональных данных в интернете. Данное согласие может быть предоставлено гражданином непосредственно оператору или с помощью информационной системы Роскомнадзора. Эта система должна обеспечить соблюдение прав граждан при предоставлении согласия на распространение персональных данных.

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