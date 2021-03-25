Авторы международной Красной книги повысили угрозу исчезновения африканских слонов

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) повысил в четверг в своей Красной книге уровни угрозы исчезновения с лица Земли африканских слонов.

Так, африканский лесной слон перенесен в список видов, которые находятся на грани полного исчезновения, а саванный слон помещен в список вымирающих.

Как поясняется в пресс-релизе МСОП, до сегодняшнего дня эти животные считались "уязвимыми", что представляло собой менее высокую степень угрозы, которой они подвергаются. Внести изменения в оценку уровня опасности и отразить это в международной Красной книге природоохранная организация была вынуждена "ввиду уменьшения популяции из-за браконьерской добычи слоновой кости и сокращения мест обитания" лесного и саванного слонов. Подчеркивается, что эти виды впервые включены в Красную книгу раздельно "вследствие появления новых генетических свидетельств". Ранее они считались одним видом.

Присвоение двум видам слонов нового защитного статуса, связанного с нависшей над ними угрозой, "говорит о давлении, которое испытывают эти знаковые животные", заявил генеральный директор МСОП Бруно Оберле. Он призвал мировое сообщество "срочно положить конец браконьерству и обеспечить сохранение достаточных мест обитания как для лесного, так и для саванного слона".

По оценкам МСОП, за последние 30 лет численность лесных слонов сократилась на 86%. В свою очередь популяция саванных слонов за полвека уменьшилась на 60%. По данным на 2016 год, в природе начитывалось суммарно около 415 тыс. представителей этих видов.

В настоящее время международный список животных и растений, находящихся под угрозой, начитывает 134 425 видов. Исчезновение грозит 37 480 из них, отметили в МСОП.