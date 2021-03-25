Авиасообщение РФ с шестью странами, цена "Ковивака". Главное о коронавирусе за 25 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 492 692 случая заражения, из них новых — 9 221. За сутки умерли 393 человека, за весь период — 96 612.
- Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами: Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.
- Депрессия, тревога, головные боли и другие неврологические нарушения встречаются у 99% пациентов, перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава профессор Галина Иванова.
- Центр Чумакова начал производство вакцины "Ковивак" для гражданского оборота. Ее предельная отпускная цена составит 4,33 тыс. рублей.
- Исследования подтвердили безопасность и эффективность "Эпиваккороны".
Москва
- Всего зафиксировано 1 017 309 случаев заражения, из них новых — 1 787. Госпитализированы 769 человек.
- В Москве стали чаще заражаться пожилые люди, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- В столице привили около 1 млн человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 124,7 млн случаев заражения, умерли 2 743 475 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Сейшелы с 25 марта начинают принимать туристов. Они должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета, карантина не предусмотрено.