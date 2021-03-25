{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-тренировки на проекте "Спортивные выходные" проведут спортсмены Немов и Сарычев

Тренировки пройдут 27-28 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тренировки по онлайн-проекту "Спортивные выходные" проведут четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов и тяжелоатлет Кирилл Сарычев. Ближайшая тренировка пройдет 27 марта, сообщили в четверг в пресс-службе АНО "Московский спорт".

"С приближением плюсовых температур и перспективы расставания с объемными пуховиками вопрос хорошей формы становится более актуальным, поэтому все больше любителей спорта присоединяются к третьему сезону проекта "Спортивные выходные". В онлайн-тренировках в Zoom и YouTube продолжают участвовать известные артисты и спортсмены. В ближайший уикенд в студии проекта появятся сразу два популярных спортсмена. 27 марта в 12:00 тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Сарычев выжимает 335 кг от груди.

"А 28 марта в 12:00 легендарный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов примет участие в функциональной тренировке. Вместе с тренерами "Спортивных выходных" Алексей продемонстрирует, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме. Создатели проекта уверены, что спортсмену такого уровня точно можно доверять в подобных вопросах", - говорится в сообщении.

"Спортивные выходные" - проект департамента спорта города Москвы и центров госуслуг "Мои документы" при поддержке АНО "Московский спорт". В рамках проекта любой может заняться любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами. Занятия бесплатны, достаточно просто зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru. Доступны также индивидуальные занятия в Zoom. Все тренировки можно посмотреть на канале проекта в Youtube в прямом эфире или в записи. "Спортивные выходные" предоставляют желающим широкий выбор видов спорта, среди которых йога, пилатес, функциональные тренировки, спортивные танцы.

Теги
Россия
Старые лекарства от туберкулеза перестают действовать. Что делать?
Накануне отмечали Всемирный день борьбы против туберкулеза. Кажется, что эта болезнь встречается в основном на страницах классических романов, но на самом деле туберкулез — по-прежнему в десятке основных причин смерти в мире, ни одна другая инфекция, кроме COVID-19, не отнимает столько жизней. Хуже того, бактерия, вызывающая туберкулез, все чаще приобретает устойчивость к лекарствам
Старые лекарства от туберкулеза перестают действовать.
Читать полностью