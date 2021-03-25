Онлайн-тренировки на проекте "Спортивные выходные" проведут спортсмены Немов и Сарычев

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тренировки по онлайн-проекту "Спортивные выходные" проведут четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов и тяжелоатлет Кирилл Сарычев. Ближайшая тренировка пройдет 27 марта, сообщили в четверг в пресс-службе АНО "Московский спорт".

"С приближением плюсовых температур и перспективы расставания с объемными пуховиками вопрос хорошей формы становится более актуальным, поэтому все больше любителей спорта присоединяются к третьему сезону проекта "Спортивные выходные". В онлайн-тренировках в Zoom и YouTube продолжают участвовать известные артисты и спортсмены. В ближайший уикенд в студии проекта появятся сразу два популярных спортсмена. 27 марта в 12:00 тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Сарычев выжимает 335 кг от груди.

"А 28 марта в 12:00 легендарный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов примет участие в функциональной тренировке. Вместе с тренерами "Спортивных выходных" Алексей продемонстрирует, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме. Создатели проекта уверены, что спортсмену такого уровня точно можно доверять в подобных вопросах", - говорится в сообщении.

"Спортивные выходные" - проект департамента спорта города Москвы и центров госуслуг "Мои документы" при поддержке АНО "Московский спорт". В рамках проекта любой может заняться любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами. Занятия бесплатны, достаточно просто зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru. Доступны также индивидуальные занятия в Zoom. Все тренировки можно посмотреть на канале проекта в Youtube в прямом эфире или в записи. "Спортивные выходные" предоставляют желающим широкий выбор видов спорта, среди которых йога, пилатес, функциональные тренировки, спортивные танцы.