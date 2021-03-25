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Адвокат сообщила, что Навальный получил первый выговор в колонии

По ее словам, теперь Навальный не сможет претендовать на УДО и может оказаться в ШИЗО

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный получил в колонии первый выговор за нарушение распорядка дня. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова.

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"Алексей получил выговор за нарушение внутреннего распорядка. Соответственно в отношении него могут быть применены определенные санкции, и он не сможет претендовать на УДО, также в отношении него может быть введен ряд ограничений, и он может оказаться в ШИЗО", - сказала защитник.

По ее словам, санкции могут последовать уже после нескольких выговоров.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет.

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