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Пандемия COVID-19

ФРГ вводит с 28 марта обязательный тест на коронавирус для прилета в страну

Авиапассажиры должны будут предъявить перевозчику отрицательный тест перед рейсом в Германию

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения Министерства здравоохранения ФРГ.

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Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный тест. Распоряжение, как ожидается, вступит в силу в воскресенье с 00:00 (02:00 мск) и будет предварительно действовать до 12 мая.

"Лица, которые не предъявят перевозчику перед отлетом соответствующее подтверждение, не смогут взойти на борт", - говорится в тексте. До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса.

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