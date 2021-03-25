Воронежские семьи получат сертификат на профпереподготовку при рождении второго ребенка

ВОРОНЕЖ, 25 марта. /ТАСС/. Семьи Воронежской области смогут получить сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку при рождении второго ребенка. Соответствующие поправки в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" приняли парламентарии региона, сообщает пресс-служба областной думы.

"Новыми положениями закона вводится дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка. Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

Чтобы получить сертификат, необходимо заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. В соответствии с этим соглашением работодатель будет обязан повысить зарплату работнику либо перевести на более высокооплачиваемую должность после освоения им программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для реализации новой меры поддержки в бюджете региона предварительно предусмотрено около 30 млн рублей.

"Дополнительная мера поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми", - отметила председатель Комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, слова которой приводит пресс-служба.