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Генсек ООН заявил о небывалом подъеме идеологии белого превосходства

Антониу Гутерриш призвал бороться с подобной идеологией

ООН, 25 марта. /ТАСС/. Идеология белого превосходства в 2020 году достигла небывалых масштабов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генассамблеи организации, посвященном Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

"Хотя трансатлантическая работорговля прекратилась более двух столетий назад, идеи, на которых она основывалась, живы до сих пор, - отметил он. - В Европе, США, повсюду белый супремасизм рекрутирует новых сторонников".

"Согласно данным "Антидиффамационной лиги" (американская НПО), пропаганда белого превосходства достигла небывалых масштабов в 2020 году", - добавил Гутерриш.

"Мы все должны бороться с ложью идеологии расового превосходства", - подчеркнул он.

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Гутерриш, Антониу
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