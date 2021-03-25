В ростовском зоопарке из спячки вышли бурый и гималайский медведи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта./ТАСС/. Бурый медведь Андрюша и гималайский медведь Андрюша, обитающие в зоопарке Ростова-на-Дону, проснулись после зимней спячки, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка. Несмотря на то, что фактически животные проснулись еще две недели назад, из берлоги они вышли только сейчас.

"С начала марта и до середины апреля они выходят из спячки, такая дата пробуждения - в порядке вещей. По сути, они начали просыпаться ещё пару недель назад, сейчас они уже выходят в уличные вольеры регулярно. Первое время они просыпаются, но не выходят, только в берлогах своих дремают, периодически просыпаясь, а сейчас уже выходят в утреннее время, гуляют на улице" - говорится в сообщении.

В пресс-службе зоопарка добавили, что медведи отлично себя чувствуют и не потеряли в весе. "Все в порядке, так же, как и обычно, они не потеряли в весе, как это иногда бывает. Визуально они такие же упитанные, как и были", - добавили в Ростовском зоопарке.