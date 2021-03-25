Найденных у химзавода синих собак поселили на территории гаража администрации Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Двух синих собак, которых ранее обнаружили в Нижегородской области у завода "Дзержинское оргстекло", поселили на территории гаража городской администрации, сообщает пресс-служба главы города.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске у химзавода "Дзержинское оргстекло" обнаружили семерых собак, окрас части из них был неестественного синего цвета. Позднее выяснилось, что краситель на их шерсти безопасен.

"Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города. Больше забрать не смогли, так как сторожевые псы уже есть на каждом нашем предприятии, где есть возможности для их содержания и необходимость в таких помощниках", - цитирует главу города Ивана Носкова пресс-служба.

Проверить, как разместились животные на новом месте, приехали сотрудники предприятия "Дзержинское оргстекло". Они узнали в двух собаках Мишку и Гришку. "Благодарны ветеринарам и администрации города, что не оставили без внимания ситуацию с нашими питомцами. Мы будем очень скучать по Мишке и Гришке и навещать их здесь", - сказала одна из сотрудниц.

Носков отметил, что кошки или собаки есть практически на каждом промышленном предприятии городского округа. Работники прикармливают животных, но этого недостаточно. По его словам, важно, чтобы животные содержались в безопасных условиях, не могли нанести вреда ни себе, ни сотрудникам предприятия, ни производственному процессу.

"Мы уже обратились в адрес Владимира Гройсмана, руководителя ветеринарной клиники, для оказания содействия в выстраивании взаимодействия питомника "Зоозащита-НН" с нашими промышленными предприятиями. Нам важно, чтобы предприятия содержали животных в нормальных условиях", - добавил Носков.