Кузнецова считает, что нужно принять программу по развитию детского позитивного контента

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России должна быть разработана и принята федеральная программа по развитию созидательного позитивного контента для несовершеннолетних. Об этом она заявила на заседании консультативного совета Следственного комитета РФ по делам несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Первое важное решение, которое мы видим, - разработка и принятие федеральной программы по развитию созидательного позитивного контента для детей и подростков, в реализации которой должны участвовать уполномоченные структуры и ведомства", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба в четверг, отмечая, что количество обращений по вопросам информационной безопасности в аппарат уполномоченного по правам ребенка в 2020 году увеличилось на 62%.

В этой связи Кузнецова подчеркнула, что создание и продвижение социальной рекламы для детей и подростков может стать частью федеральной программы по развитию позитивного контента. "А пока такое решение не принято, изготовление и распространение соцрекламы может дополнить планы мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Разрабатывать качественную рекламу, которая ориентировала бы подростков на созидательные ценности, следует с участием профессионалов, а для оценки точности ее воздействия необходимо учитывать мнение самих детей", - приводится ее предложение в сообщении.

Уполномоченный выразила готовность принять активное участие в разработке на федеральном уровне предложений по развитию позитивного контента и представить наработки, подготовленные экспертным советом при детском омбудсмене. "Необходимо поддерживать инициативы детей, они сами могут стать творцами позитивного контента", - заключила Кузнецова.