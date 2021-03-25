На Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Воздушное судно с первой партией вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech прибыло в аэропорт "Борисполь" в четверг. Об этом сообщил телеканал " Украина 24 ".

"Китайская вакцина прибыла в Киев, в аэропорт "Борисполь", - заявили в эфире телеканала. Как сообщил ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов, первая партия состоит из примерно 200 тыс. доз вакцины. Она пройдет лабораторный контроль на Украине (ориентировочно в течение до 10 дней), после чего ей смогут прививать граждан.

Ранее в компании "Лекхим", которая задействована в процессе поставки китайской вакцины, сообщила, что в 2021 году Киев планирует получить 5 млн доз вакцины CoronaVac. Изначально ожидалось, что этот препарат прибудет на Украину еще в декабре 2020 года, однако затем правительство сообщило, что вакцина поступит с задержкой.