Власти Мордовии разрешили возобновить работу детских игровых комнат в торговых центрах

ТАСС, 25 марта. Власти Мордовии приняли решение возобновить работу детских игровых комнат в торговых центрах и продлить возможное время работы кафе и ресторанов на один час - до 24:00, сообщили в оперштабе республики.

"Ситуация с коронавирусом в республике постепенно стабилизируется. Приняты решения о небольших послаблениях для бизнеса. Снимаются ограничения на работу детских игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах, но только если на одного ребенка приходится не меньше 4 квадратных метров. На час продлевается работа предприятий общепита (до 24:00)", - говорится в сообщении.

При этом празднование юбилеев, свадеб и прочих мероприятий с массовым участием людей по-прежнему не разрешено, уточнили в ведомстве.

Ранее власти сообщали, что из 17 переоборудованных под ковидные госпитали больниц 11 вернулись к обычному режиму работы. По данным оперштаба республики, в республике зафиксирован 18 831 случай коронавируса, 16 820 человек выздоровели, 195 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещены массовые мероприятия.