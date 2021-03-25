Турция заявила о готовности к широкому применению "Спутника V" после тестов

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет готова к широкому использованию после завершения токсикологических исследований. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мы пристально наблюдали за процессом разработки вакцины под названием "Спутник V". Были начаты первые переговоры по поставкам "Спутника V". Эта вакцина будет пригодна для широкого использования после завершения процесса тестирования, который нужен, чтобы убедиться в ее пригодности", - подчеркнул он в распространенном заявлении.

О начале токсикологических испытаний российской вакцины "Спутник V" Фахреттин Коджа сообщал 25 февраля.

Кроме того, глава турецкого Минздрава сообщил, что Анкара рассчитывает к концу мая получить еще около 100 млн доз вакцин от коронавируса. На данный момент, по словам Коджи, в республике прививку сделали более 14 млн человек.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ее эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.