"Жители осажденного Севастополя" будут получать ежемесячные доплаты как ветераны

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Лица, получившие статус "Житель осажденного Севастополя", будут получать ежемесячные доплаты, как и ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ветераны войны получают эти выплаты с 2005 года. "Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", - говорится в документе. Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в указ президента РФ от 30 марта 2005 года, приуроченный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку материального обеспечения, и установить порядок его выплат. Указ вступил в силу с момента опубликования.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. В конце декабря начали выдавать удостоверения "Житель осажденного Севастополя". По данным городского правительства, те, кому положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.