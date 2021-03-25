Оборудование на 900 млн рублей поступило в кировский центр онкологии за два года

КИРОВ, 25 марта. /ТАСС/. Кировский Центр онкологии за два года закупил по нацпроекту 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 млн рублей, в 2021 году запланировано поступление еще пяти единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона после рабочего визита в Центр онкологии полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова.

"В 2009 году Центр онкологии одним из первых вступил в национальный проект "Здоровье", в рамках которого была обновлена материально-техническая база учреждения. В 2019 году Центр снова первым начал переоснащаться в рамках нового нацпроекта "Здравоохранение". За два года было приобретено и введено в эксплуатацию 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 млн рублей. В 2021 году Центр онкологии продолжает свое переоснащение, в планах - поступление еще 5 единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова.

Среди поступившего оборудования - компьютерные томографы, линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, два рентгенологических комплекса, аппарат магнитно-резонансной томографии.

Игорю Комарову также рассказали, как в регионе организована работа в медицинской информационной системе, в которой собрана вся необходимая информация о состоянии здоровья пациента: медицинская карта больного, регистрационные карты диспансерного учета, направления на консультации, на лабораторные и инструментальные исследования, госпитализацию.

В медицинскую информационную систему внедрен искусственный интеллект, который помогает врачам первичного звена принимать решения при постановке диагноза. "Ресурс анализирует информацию из электронной карты пациента и составляет прогноз развития болезни, рекомендации лечащему врачу и самому пациенту", - рассказал губернатор региона Игорь Васильев. По словам главврача Центра онкологии Сергея Бакина, благодаря искусственному интеллекту увеличивается выявляемость злокачественных новообразований на ранней стадии, своевременно начинается специализированное лечение. Так, за последние 10 лет выросло выявление рака шейки матки на ранней стадии на 28%, рака предстательной железы - на 45%.

Центр онкологии и медицинской радиологии - ведущее в регионе учреждение, оказывающее специализированную медицинскую помощь населению по профилю "онкология". В структуре Центра - поликлиника, дневной стационар с режимом работы в две смены, круглосуточный стационар на 420 коек и все необходимые диагностические подразделения. Центр онкологии оснащен современным высокотехнологичным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами для проведения КТ и МРТ-исследований. Также в учреждении есть широкий спектр таргетных препаратов для проведения противоопухолевой лекарственной терапии.