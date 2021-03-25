В России за год происходит порядка 50 случаев разрушения вечной мерзлоты

КУРСК, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 50 случаев разрушения вечной мерзлоты ежегодно регистрируются в России. Для решения проблемы необходимы изменение правовой базы и создание единой системы мониторинга, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы видим, что такие случаи [таяния вечной мерзлоты] происходят. Около 50 случаев в год [происходит], случаев разрушения мерзлоты", - сообщил он журналистам.

По словам Козлова, речь среди прочего идет о разрушениях вечной мерзлоты во время создания инфраструктуры, например, строительства дорог. Для спасения вечной мерзлоты необходимы изменения в правовой сфере и создание единой сферы мониторинга, считает министр.

"Мои коллеги из Росгидромета должны дать предложения, изменить определенные нормы и правила", - отметил он.