Sky: в английской школе устроили акцию протеста против демонстрации карикатур на пророка

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Несколько десятков человек приняли участие в акции протеста у входа на территорию школы в городе Бэтли (графство Западный Йоркшир) на севере Англии в связи с демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда во время одного из занятий. Как сообщила в четверг телекомпания Sky News, среди протестующих были как ученики образовательного учреждения, так и их родители.

Как отмечается, они были недовольны тем, что в ходе урока по религиоведению 22 марта учитель, имя которого не раскрывается, показал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Администрация школы на фоне требований об увольнении педагога со стороны ряда родителей решила временно отстранить его от преподавательской деятельности, назвав "абсолютно неприемлемыми" изображения, публикуемые в сатирическом издании.

Телекомпания подчеркнула, что после начала акции на место были вызваны сотрудники полиции, а дорогу к школе перекрыли. По итогам манифестации правоохранительные органы не стали задерживать или штрафовать участников за нарушение коронавирусных ограничений.

В свою очередь представитель Министерства образования Великобритании заявил Sky News, что "угрозы и запугивания в адрес учителей недопустимы". "Мы призываем родителей и руководство школ решать возникающие вопросы посредством диалога", - указал он. При этом в ведомстве отметили, что образовательные учреждения "вправе свободно включать в программу разный спектр тем, идей и материалов, в том числе спорные и вызывающие, при условии соблюдения политического баланса".