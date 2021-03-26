Саммит ЕС решил, что ограничения несущественных поездок должны сохраняться

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Ограничения на несущественные поездки в Евросоюзе должны сохраняться из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС, который прошел в четверг.

"Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе и в свете проблем, связанных с мутациями вируса. Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться, а беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться", - отмечается в нем.

Тем не менее в документе подчеркивается, что странам ЕС "следует начать подготовку к выработке общего подхода к постепенному снятию ограничений, чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры".

Что касается сертификатов вакцинации, в заявлении указывается, что "законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными документами должна быть продолжена в срочном порядке".

В целом же, говоря о пандемии и связанных с ней ограничениях, лидеры ЕС подчеркнули, что главная задача - ускорить процесс вакцинации населения, который на данный момент идет медленными темпами. Ранее Еврокомиссия сообщила, что 27 государств Евросоюза получили с 27 декабря по 25 марта 88 млн доз вакцины, использовали 62 млн, прививки двумя дозами сделали 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения сообщества. При этом с декабря прошлого года фармакологические транснациональные компании экспортировали в 33 государства мира 77 млн доз вакцины, произведенной на территории сообщества.

Всего до конца марта страны ЕС должны получить свыше 100 млн доз, из которых американская Pfizer должна поставить порядка 66 млн доз, британско-шведская AstraZeneca - хотя бы 30 млн доз из обещанных 120 млн, американская Moderna - 10 млн. ЕК ожидает, что ситуация выправится к концу второго квартала, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca и еще 55 млн от Johnson & Johnson, которая начнет поставки в апреле.