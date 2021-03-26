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Пандемия COVID-19

Премьер Италии поддержал укрепление европейского механизма по контролю за экспортом вакцин

Кроме того, Марио Драги высказался в пользу предложенного ЕК цифрового зеленого сертификата вакцинации

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об укреплении европейского механизма по контролю за экспортом вакцин от коронавируса. Об этом глава итальянского правительства заявил в ходе саммита ЕС, прошедшего в онлайн-формате, сообщили в четверг вечером дипломатические представители Италии в ЕС.

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"Марио Драги подчеркнул необходимость реагировать на факты невыполнения фармацевтическими компаниями своих обязательств. Европейские граждане чувствуют себя обманутыми некоторыми фармацевтическими компаниями", - говорится в сообщении. Премьер также получил заверения ЕК, что произведенные в Бельгии и Нидерландах дозы вакцины от коронавируса компании AstraZeneca будут распределены между странами ЕС.

Кроме того, Драги высказался в пользу предложенного ЕК цифрового зеленого сертификата вакцинации, но предупредил о рисках дискриминации, которые могут возникнуть при введении такого механизма.

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ИталияПандемия COVID-19
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