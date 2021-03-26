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Пандемия COVID-19

Меркель: ввести временный запрет на выезд в отпуск за границу сложно с точки зрения права

Канцлер ФРГ подтвердила, что компетентные министерства изучают такую возможность, отметив, что не хотела бы "предвосхищать результат"

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ввести временный запрет на выезд граждан страны на курорты за границей из-за ситуации с пандемией будет сложно с юридической точки зрения. Об этом она заявила в четверг вечером на пресс-конференции в Берлине по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

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"Есть значительные сомнения с правовой точки зрения. К ним нужно отнестись всерьез", - сказала канцлер.

В среду представитель кабмина Ульрике Деммер сообщила, что правительство ФРГ изучает возможность введения временного запрета на выезд граждан ФРГ на курорты за границей как одну из мер борьбы с распространением коронавируса.

Меркель подтвердила, что компетентные министерства изучают такую возможность, отметив, что не хотела бы "предвосхищать результат". "Мы не можем действовать противозаконно", - заверила она.

Правительство ФРГ опасается значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в случае, если немцы на Пасху в большом количестве отправятся на отдых в другие страны и "завезут" оттуда инфекцию.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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