Меркель: ввести временный запрет на выезд в отпуск за границу сложно с точки зрения права

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ввести временный запрет на выезд граждан страны на курорты за границей из-за ситуации с пандемией будет сложно с юридической точки зрения. Об этом она заявила в четверг вечером на пресс-конференции в Берлине по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

"Есть значительные сомнения с правовой точки зрения. К ним нужно отнестись всерьез", - сказала канцлер.

В среду представитель кабмина Ульрике Деммер сообщила, что правительство ФРГ изучает возможность введения временного запрета на выезд граждан ФРГ на курорты за границей как одну из мер борьбы с распространением коронавируса.

Меркель подтвердила, что компетентные министерства изучают такую возможность, отметив, что не хотела бы "предвосхищать результат". "Мы не можем действовать противозаконно", - заверила она.

Правительство ФРГ опасается значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в случае, если немцы на Пасху в большом количестве отправятся на отдых в другие страны и "завезут" оттуда инфекцию.