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Пандемия COVID-19

Полиция Бразилии расследует случай подпольной VIP-вакцинации от COVID-19

По информации СМИ, за две дозы препарата каждый из участников вакцинации заплатил по 600 реалов (около $90)

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная полиция и генеральная прокуратура Бразилии проведут расследование по факту незаконной внеочередной вакцинации, в которой приняли участие политики и бизнесмены штата Минас-Жерайс. Об этом сообщает в четверг портал G1.

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Как сообщил в среду журнал Piaui, около 50 человек, среди которых предприниматели, работающие в сфере перевозок, и политические фигуры, были незаконно привиты вне очереди вакциной, предположительно, американской Pfizer. Один из них, экс-сенатор Клезиу Андраде, подтвердил журналистам, что принял участие в этой вакцинации. По информации СМИ, за две дозы вакцины каждый из участников заплатил по 600 реалов (около $90). Представительство американской компании отрицает продажу своего препарата для использования вне национальной программы иммунизации.

Если факт незаконной вакцинации подтвердится, ее участникам и организаторам могут быть вменены контрабанда и нелегальное использование незарегистрированных фармпрепаратов.

Ранее в феврале Федеральный верховный суд Бразилии разрешил региональным и местным органам власти, а также частным структурам приобретать и распространять вакцины против коронавируса. Вместе с тем эти вакцины должны в полном объеме передаваться для целей иммунизации в рамках национальной прививочной кампании, пока не будут привиты все лица, имеющие право на приоритетную вакцинацию (медработники, пожилые люди, коренное население). После этого частные импортеры смогут оставлять себе половину ввезенных вакцин.

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БразилияПандемия COVID-19
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