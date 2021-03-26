В Генпрокуратуре назвали регионы, которые стали лидерами по числу убийств в январе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Татарстан, Красноярский край и Кемеровская область стали лидерами в начале 2021 года по числу убийств. Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь.

"В текущем году наибольшее число убийств совершено в Республике Татарстан - 31, Красноярском крае - 26 и Кемеровской области - 24", - сообщили в ведомстве. При этом в Татарстане число убийств увеличилось почти на треть по сравнению с январем 2020 года, а в Красноярском крае и Кемеровской области их количество, наоборот, сократилось на 3,7% и 17,2% соответственно.

Всего в России в январе было зарегистрировано 774 убийства с покушениями, что немного больше, чем годом ранее (723) и сопоставимо с показателями, которые фиксировались два-три года назад (январь 2019 года - 796, январь 2018 года - 798).