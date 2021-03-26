Приемная кампания в России в 2021 году начнется не позднее 20 июня

"Приемная кампания стартует в обычном режиме не позднее 20 июня", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, в этом году у абитуриентов при поступлении в вузы будет больше возможностей, как и у вузов по проведению приема на обучение. Так, введена возможность проведения общего конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. До этого конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки, разъяснили в министерстве.

Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике, при этом абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению.

Подача документов

В этом году прием документов в электронной форме, наряду с поданными лично или по почте, становится обязательным способом для вузов. Как объяснили в Минобрнауки РФ, до 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза, в прошлому году из-за пандемии такая форма подачи была определена особенностями приема. "Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений подготовки", - заключили в пресс-службе.

Кроме того, установлена возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, например, по другой специальности. Как отметили в министерстве, раньше это возможно было только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме.

Зачисление

В пресс-службе министерства рассказали, что процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения теперь упрощена. Так, зачисление будет проводиться в два этапа - этап приоритетного зачисления, когда вузы зачисляют абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении; и основной этап зачисления. До этого зачисление проводилось в три этапа, второй этап был разделен на первую и вторую "волны". Таким образом, будет исключена громоздкость процедур зачисления, отметили в министерстве.

Университеты смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков, если они останутся по итогам основного этапа зачисления. "Ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, что даже после "второй волны" зачисления могли возникать незаполненные места, которые вузы не могли использовать для зачисления других абитуриентов из конкурсных списков", - прокомментировали в Минобрнауки.

Другие нововведения

Если раньше конкурсные списки абитуриентов обновлялись один раз в день, то теперь они будут обновляться вузами не менее пяти раз в день, что позволит абитуриентам иметь актуальную информацию о конкурсной ситуации, сообщили в министерстве.

В этом году вузы также будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, - не менее двух и не более десяти. Раньше высшие учебные заведения могли установить не более трех направлений подготовки и/или специальностей.

"Введенные изменения в порядок приема снизят напряженность в ходе приемной кампании как для абитуриентов, так и для вузов. Также они приведут к экономии времени, затраченного абитуриентами для подачи документов, расширят возможности вузов по информированию абитуриентов о зачислении. Вузы же получили больше самостоятельности при формировании правил приема и проведении приемных кампаний", - заключили в министерстве.